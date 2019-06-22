Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами

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Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Отмечается, что госсекретарь требует от Ирана ратификации Палермской конвенции и Конвенции по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

«Сегодня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отреагировала на сознательный отказ Ирана заняться своими проблемами систематического отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в документе.

Как уточняется, FATF требует усилить контроль над находящимися в Иране финансовыми организациями.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что Иран сбил американский беспилотник для начала диалога с Вашингтоном.