Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/411/12424411/AP_19169654961771-pic905-895x505-49769.jpg">

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА «Новости».

По данным агентства, сотрудников полиции вызвали соседи Джонсона.

Как отмечается, в ходе проверки полиция не выявила явных причин для беспокойства.

При этом соседи Джонсона заявили, что беспокоятся за состояние своей «соседки».

Ранее сообщалось, что Джонсон вышел в финал гонки за кресло премьера Британии.