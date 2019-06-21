Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА «Новости».
По данным агентства, сотрудников полиции вызвали соседи Джонсона.
Как отмечается, в ходе проверки полиция не выявила явных причин для беспокойства.
При этом соседи Джонсона заявили, что беспокоятся за состояние своей «соседки».
Ранее сообщалось, что Джонсон вышел в финал гонки за кресло премьера Британии.