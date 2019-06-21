В МИД ответили на обвинения президента Грузии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона «несет ответственность» за протесты в Грузии.
«Вы затянули старую песню о главном - про «оккупантов», — написала Захарова.
По ее словам, Зурабишвили следовало сказать, что она гарантирует безопасность на улицах Грузии.
Она также добавила, что политики в Грузии не удосужились вспомнить про законы и политические институты.
Ранее сообщалось, что в Кремле объяснили запрет на полеты в Грузию.