В МИД ответили на обвинения президента Грузии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона «несет ответственность» за протесты в Грузии.

«Вы затянули старую песню о главном - про «оккупантов», — написала Захарова.

По ее словам, Зурабишвили следовало сказать, что она гарантирует безопасность на улицах Грузии.

Она также добавила, что политики в Грузии не удосужились вспомнить про законы и политические институты.

Ранее сообщалось, что в Кремле объяснили запрет на полеты в Грузию.