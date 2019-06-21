DW предрекла Зеленскому продолжение политического триумфа

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После победы на президентских выборах на Украине партия Владимира Зеленского «Слуга народа» может выиграть и предстоящие парламентские выборы в стране. Как пишет Die Deutsche Welle, президент недолго останется без парламентского большинства. Вскоре после вступления в должность лидер распустил Раду и назначил новые выборы на 21 июля.

Как отмечается, спустя месяц после вступления в должность создается впечатление, что Зеленскому удастся продолжить свой политический триумф. Согласно опросам, его партия «Слуга народа» наберет около 40-50% голосов и сильно опередит другие политические группы. До этого партия, получившая название благодаря одноименному сериалу, в котором Зеленский сыграл президента страны, существовала, скорее, на бумаге.

Deutsche Welle обращает внимание на то, что Зеленский продолжает использовать имидж аутсайдера. Кроме того, он умело пользуется отвращением, которое многие украинцы испытывают в отношении властной элиты и партий. Зеленский же кажется близким к народу и окружает себя молодыми людьми из среднего класса.

По имеющимся данным, в списке от его партии не будет кандидатов, которые уже были в парламенте. Большинству из них от 35 до 45 лет, они связаны с частным сектором экономики и неизвестны широкой публике. Избирательная программа партии обещает искоренить коррупцию и в большей степени обеспечить прямую демократию, во внешней политике будет продолжен курс на вступление в НАТО и Евросоюз, однако без конкретных обещаний.