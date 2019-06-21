Эксперт разъяснил, что стоит за антироссийскими заявлениями грузинских политиков

Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Департамента интегрированных коммуникаций ВШЭ Александр Шпунт считает, что действия всех игроков грузинских протестов, которые имели место в четверг и продолжаются в пятницу, укладываются во вполне прозрачную логику.

«Госпожа Зурабишвили – последний президент Грузии. Страна станет парламентской республикой. Соответственно, Зурабишвили нужно как можно более громко заявить о себе. При этом, она еще и не является членом правящей в Грузии партии, от которой она была выдвинута на пост главы государства.

Далее: люди Саакашвили решили организовать провокацию. А заседание, возглавляемое депутатом Гавриловым, было просто поводом. При том, что Тбилиси заранее перед заседанием Межпарламентской ассамблеи православия заявил, что претензий к российскому парламентарию у грузинского правосудия нет.

Но всех возмутило то, что Гаврилов сидел в кресле спикер парламента. А где он должен был сидеть? На приставном стульчике? Он занял кресло руководителя заседания в том зале, который им предоставили.

И Иванишвили позволил называть Россию «оккупантами» только для того, чтобы погасить уличный протест. А потом частным порядком помириться с российскими властями», — разъяснил эксперт.