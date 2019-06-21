Медведев рассказал об одном языке интеграции России и Белоруссии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что стороны понимают друг друга в вопросах интеграции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал переговоры успешными.

По словам Меведева, стороны слышат аргументы друг друга.

«Мы наконец-то об интеграционной тематике говорим на одном языке», — заявил Медведев.

Он добавил, что говорит об этом искреннее, а не чтобы соблюсти этикет.

Ранее российский президент Владимир Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии.