Партия Зеленского лидирует в парламентском рейтинге

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Партия президент Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует в парламентском рейтинге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос.

По данным издания, 47,6% избирателей готовы поддержать партию Зеленского на выборах в Верховную раду.

Как отмечается, второе место в рейтинге занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», за нее готовы проголосовать 12,4% опрошенных.

При этом замыкает тройку лидеров новая партия экс-лидера Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», которую готовы поддержать 8,8% респондентов.

Ранее сообщалось, что в партии Зеленского допустили объединение с партией «Голос» Святослава Вакарчука.