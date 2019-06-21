Партия Зеленского лидирует в парламентском рейтинге
Партия президент Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует в парламентском рейтинге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос.
По данным издания, 47,6% избирателей готовы поддержать партию Зеленского на выборах в Верховную раду.
Как отмечается, второе место в рейтинге занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», за нее готовы проголосовать 12,4% опрошенных.
При этом замыкает тройку лидеров новая партия экс-лидера Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», которую готовы поддержать 8,8% респондентов.
Ранее сообщалось, что в партии Зеленского допустили объединение с партией «Голос» Святослава Вакарчука.