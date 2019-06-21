Жириновский объяснил, почему покинул зал заседаний Госдумы РФ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему ранее на этой неделе вынужден был покинуть зал заседаний Госдумы.

«ЛДПР подготовила и внесла в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи российского гражданства всем русским. Без экзамена по русскому языку, без 5-летнего стажа проживания в России и без условия об обязательном источнике доходов. Такие законы есть во всех цивилизованных странах», — пояснил лидер ЛДПР.

Он констатировал, что Германия приглашает немцев домой, Израиль – евреев, Польша – поляков: «Только в России аналогичный закон мог получить негативный отзыв правительства и профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества – они дали отрицательное заключение».

«На «Прямой линии» президента русский парень с Украины будет задавать вопрос, почему он за 5 лет проживания в России не может получить гражданство? Не может устроиться на работу, поступить в вуз. Нам говорят, закон, где упоминаются только русские – это дискриминация. Но кто, кроме русских хочет вернуться в Россию? Если кто-то хочет, чтобы и у какого-то другого народа были льготы по гражданству в России – покажите их заявления. Кто кроме русских живет за рубежом, но не может поучить российское гражданство? Этим законом мы не ограничиваем ничьи права», — уверен Жириновский.

«Из-за отказа Госдумы принять законопроект в поддержку русских я покинул зал заседаний парламента. Позор тем, кто отказывает миллионам русских в праве вернуться в Россию», — резюмировал лидер ЛДПР.