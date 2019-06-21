Спикер парламента Грузии покинул пост

Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правящей партии «Грузинская мечта», главой которой он является.

По словам генсека партии Кахы Каладзе, данное решение является ответственностью перед народом.

Отставка Кобахидзе произошла на фоне беспорядков в Грузии, которые охватили Тбилиси в четверг, 20 июня.

В этот день во время МАП Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.

Причем грузинская оппозиция выдвинула ультиматум, потребовав отставки Кобахидзе.

По их словам, власти Грузии продали родину, впустив в страну Гаврилова, поддерживающего независимость Абхазии и Южной Осетии.