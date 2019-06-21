Захарова отреагировала на беспорядки в Грузии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что протесты в Тбилиси больше всего навредили самой стране. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, беспорядки в Грузии стали результатом провокации радикалов и борьбы за власть между партиями.

Она также вступилась за российского депутата Госдумы Сергея Гаврилова, отметив, что он не участвовал никогда в антигрузинской деятельности.

«Да чего уж там — его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось», — добавила Захарова.

Помимо этого, она выразила беспокойство относительно безопасности российских туристов на территории Грузии после прошедших событий.

В то же время, Захарова уточнила, что протесты все-таки больше навредили самому грузинскому государству.

Ранее Песков высказался о протестах в Грузии.

В четверг, 20 июня, во время МАП Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.