Спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями у парламента Грузии
В Грузии спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по митингующим у здания парламента. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в результате действий спецназа есть пострадавшие.
Уточняется, что на настоящий момент ситуация тяжелая.
Ранее сообщалось, что спецназ начал разгонять митинг у парламента Грузии.
Он применил дымовые шашки и слезоточивый газ, из-за чего народ начал в панике разбегаться.
Сегодняшний штурм парламента Грузии произошел на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром, 20 июня, он сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.
Вечером радикалы начали штурмовать парламент, к ним присоединилась оппозиция, выдвинувшая ультиматум.
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