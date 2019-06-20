Борьбу за пост Мэй продолжат два кандидата

Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон и нынешний руководитель британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант вышли в финал гонки за пост премьера страны. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, таковы итоги голосования консерваторов в парламенте.

Уточняется, что теперь окончательное решение примут рядовые члены партии.

Ожидается, что выборы завершатся во второй половине июля. Однако не исключается ситуация, что Хант, уступающий по популярности Джонсону, снимет свою кандидатуру в пользу конкурента.

До тех пор пост премьера Британии занимает Тереза Мэй, которая сложила с себя полномочия 7 июня.

Ранее сообщалось, что сократилось число претендентов на пост Мэй.