Оскандалившийся на Украине сын Байдена не признает своего ребенка

Жительница Арканзаса заявила, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер является отцом ее ребенка. Об этом сообщает Page Six.

Свои права 28-летняя Лунден Робертс собирается отстаивать в суде. Она уже подала прошение об отцовстве, утверждая, что ребенок был рожден в августе 2018 года, когда сын американского политика состоял в отношениях с вдовой своего брата Бо – Халли.

Робертс также требует от Байдена алименты, а также предоставление медицинской страховки.

О том, как именно произошло знакомство Байдена с жительницей Арканзаса, не сообщается.

Девушка также заявила, что не хочет, чтобы ее судебные разбирательства с Байденом становились предметом активных обсуждений в СМИ.

Адвокат Робертс рассказал, что несмотря на многочисленные попытки связаться с представителями Байдена, ему пока это не удалось сделать.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал допросить Хантера.