Путин назвал сроки окончания строительства Крымского моста

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как проходит строительство железнодорожной части Крымского моста.

В эфире «прямой линии» президенту был задан вопрос о том, когда будет достроена железнодорожная часть моста между Крымом и Краснодарским краем.

Путин заявил, что работы по строительству идут по плану, а также добавил, что предполагаемым сроком сдачи железнодорожной части моста является конец 2019 года.

Ранее сообщалось, что движение по железнодорожной части Крымского моста планируют запустить 9-10 декабря.