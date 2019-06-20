Путин назвал сроки окончания строительства Крымского моста
Президент России Владимир Путин рассказал о том, как проходит строительство железнодорожной части Крымского моста.
В эфире «прямой линии» президенту был задан вопрос о том, когда будет достроена железнодорожная часть моста между Крымом и Краснодарским краем.
Путин заявил, что работы по строительству идут по плану, а также добавил, что предполагаемым сроком сдачи железнодорожной части моста является конец 2019 года.
Ранее сообщалось, что движение по железнодорожной части Крымского моста планируют запустить 9-10 декабря.