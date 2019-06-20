Путин заявил, что видит реалии страны и через свежепокрашенную траву
Президент России Владимир Путин рассказал в рамках «Прямой линии», что видит все нарушения на территории страны даже через свежеокрашенную траву и скамейки.
Президенту был задан вопрос о том, не хотел бы он проехаться по стране как герой фильма «Каникулы президента», чтобы увидеть, как на самом деле живет России.
«Я езжу по стране и смотрю, и даже, не побоюсь этого слова, этих выражений, и даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях на месте», — заявил Путин.
Президент также добавил, что будет продолжать ездить по территории страны, чтобы контролировать происходящее на местах.
Он отметил, что для того, чтобы знать о происходящем в России, пользуется разными источниками.
Путин вспомнил, как проводил инспекцию построенной дороги между Хабаровском и Читой, отметив, что у него тоже бывают долгие поездки по стране.
Ранее Путин вспомнил, как он ездил на «Жигулях» по Дальнему Востоку.