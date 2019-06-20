WSJ: «сонный» Байден может стать для Трампа проблемой

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The Wall Street Journal пишет о том, что выступления президента США Дональда Трампа на митингах напоминают концерты рок-группы Phish, чьи фанаты отправлялись в любое время куда угодно, чтобы послушать игру музыкантов. Несмотря на энергичность его поклонников, он отстает от «сонного Джо Байдена», другого кандидата на президентский пост, на десять пунктов.

Отмечается, что глава государства раскритиковал соотвествующий опрос Fox News, в котором Байден его обошел. Согласно результатам, 72% предпочитают стабильное и надежное руководство, а не смелую и новую повестку (25%). Как пишет газета, именно ностальгия по стабильности и единству расстроит кампанию Трампа. Успех же Байдена связан с тем, что многие избиратели хотят отдохнуть от атмосферы постоянной нестабильности и дестабилизации, которую создает нынешний лидер.

По мнению автора материала, Трамп должен быть переизбран. Однако первые 20 минут своего выступления во Флориде он нападал на своих противников и бушевал. Возможно, это было слишком для достаточного количества избирателей, которые могут дать шанс Байдену.