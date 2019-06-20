Прямая линия Путина длится больше четырех часов

«Прямая линия» президента России Владимира Путина длится уже больше четырех часов.

Путин начал традиционную «прямую линию», которая проходит уже в 17-й раз, в 12.09 мск.

В прошлом году «прямая линия» Путина длилась почти четыре с половиной часа.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.