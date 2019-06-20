Путин заявил, что провел в воздухе несколько месяцев
Президент России Владимир Путин рассказал, сколько времени провел в воздухе.
Отмечается, что такой вопрос главе государства задали в Краснодарском высшем военном училище пилотов. У президента поинтересовались, какой у него налет в год.
Путин сказал, что в общей сложности с 2012 года провел в воздухе несколько месяцев.
«Что касается налета, он большой…Ну, наверное, в общей сложности несколько месяцев. Просто в воздухе», — сказал Путин.
Ранее Путин отреагировал на «китовую тюрьму» в Приморье.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.