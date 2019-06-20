«Есть, о чем поговорить»: Путин готов к диалогу с Трампом

Президент России Владимир Путин выразил готовность на диалог с президентом США Дональдом Трампом.

«Разумеется, если американская сторона проявляет интерес, мы готовы к этому диалогу. Тем более, что нам есть, о чем поговорить», — заявил Путин.

Он также выразил надежду, что санкции будут сняты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.