В партии Зеленского допустили объединение с партией Вакарчука

<img src="//img.gazeta.ru/files3/487/12393487/RIAN_5879540.HR-pic905-895x505-67220.jpg">

На Украине глава партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил возможность объединения с партией «Голос» Святослава Вакарчука. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, важнее понять, не с кем объединяться, а с какой целью.

«Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии «Слуга народа», то, теоретически, объединение возможно», — заявил Разумков.

Он не уточнил, с кем будет объединяться «Слуга народа», и заметил, что это зависит от того, за кого проголосует украинское общество.

Ранее бывший глава Украины Петр Порошенко, который возглавляет партию «Европейская солидарность», назвал своего главного конкурента на выборах в Раду.