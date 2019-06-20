В МИД России предостерегли от нового конфликта в Персидском заливе

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты сознательно нагнетают обстановку в Персидском заливе и наращивают давление на Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это противоречит позиции российской стороны. Дипломат заметил, что пока еще есть возможность не допустить конфликта в Персидском заливе.

«Остается только сожалеть, что никаких признаков отхода от линии на нагнетание конфронтации нет. США играют мускулами, демонстрируют решимость оказывать прессинг на Иран», — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что Тегеран неукоснительно соблюдает сои обязательства в рамках «ядерной сделки».

Ранее иранские военные заявили, что сбили разведывательный беспилотник Global Hawk, принадлежащий США.