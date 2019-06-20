Рада раскритиковала Макрона за поддержку РФ

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Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, смена риторики западных партнеров Украины в отношении России «ошеломляет».

Она также добавила, что Россия «не должна» возвращаться в ПАСЕ.

Геращенко подчеркнула, что Украина будет жестко защищать принципы Совета Европы.

Ранее сообщалось, что Госдума и Совфед сформировали делегацию в ПАСЕ.