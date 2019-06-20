Рада раскритиковала Макрона за поддержку РФ
Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, смена риторики западных партнеров Украины в отношении России «ошеломляет».
Она также добавила, что Россия «не должна» возвращаться в ПАСЕ.
Геращенко подчеркнула, что Украина будет жестко защищать принципы Совета Европы.
Ранее сообщалось, что Госдума и Совфед сформировали делегацию в ПАСЕ.