Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» является политическим спецназом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Европейская солидарность» не позволит Украине пойти в сторону России.
Он также добавил, что «бульдозер» пытается разрушить духовный фундамент Украины.
Порошенко подчеркнул, что его партия будет участвовать в выборах в Верховную раду, чтобы это предотвратить.
Ранее сообщалось, что Порошенко назвал своего главного конкурента на выборах в Раду.