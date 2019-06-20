Порошенко создал новый «спецназ» против РФ

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» является политическим спецназом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «Европейская солидарность» не позволит Украине пойти в сторону России.

Он также добавил, что «бульдозер» пытается разрушить духовный фундамент Украины.

Порошенко подчеркнул, что его партия будет участвовать в выборах в Верховную раду, чтобы это предотвратить.

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал своего главного конкурента на выборах в Раду.