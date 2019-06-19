Трамп собрал $25 млн за день после выдвижения на второй срок

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Американский лидер Дональд Трамп собрал около $25 млн пожертвований за день после выдвижения своей кандидатуры на пост президента на второй срок. Об этом в своем твиттере сообщила председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел.

По его словам, Трампу удалось за такой срок собрать рекордные $24,8 млн.

«Никогда еще мы не видели настолько высокого уровня энтузиазма по отношению к президенту по все стране!», — отметила Макдэниел.

Выборы главы государства состоятся в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.