После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА «Новости».

Жители села Варна направили на прямую линию видеообращение, в которой заявили, что село делится на две части путями на станции «Тамерлан».

На станции нет нормального перехода через пути, и граждане рассказали, что каждый день вынуждены «лазить под поезда» по пути на работу, в школу и детский сад.

Следственный комитет отреагировал на просьбу, возбудив дело об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее сообщалось, что жильцы аварийных домов пожаловались Путину и добились проверки.