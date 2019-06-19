В России попросили Зеленского избегать ошибок Порошенко

Москва настоятельно призывает новую власть на Украине, в частности, президента Владимира Зеленского, избегать ошибок его предшественников, передает РИА «Новости».

С таким заявлением выступил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Он пояснил, что в Москве заметили, что действия новой власти начинают расходиться с предвыборными обещаниями, обманывая ожидания избирателей по части положительных перемен.

«Киевская блокада Донбасса продолжается, киевские обстрелы Донбасса продолжаются, политического диалога с Донбассом нет», — заявил он.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.