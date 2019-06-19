Сформирована делегация РФ в ПАСЕ
Председатель комитета по международным делам Константин Косачев заявил, что Совфед сформировал делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, во главе делегации станет первый замглавы международного комитета Совфеда и бывший российский посол в США Сергей Кисляк.
Он отметил, что обе палаты Федерального собрания синхронно приняли решение о формировании состава делегации.
Он также напомнил, что парламентарии из России на протяжении четырех лет не участвовали в работе Ассамблеи из-за ограничений.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил возвращение России в ПАСЕ в июне.