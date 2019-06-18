Сократилось число претендентов на пост Мэй

Танец Терезы Мэй на встрече с соратниками по партии, 2018 год
Darren Staples/Reuters

Число претендентов на пост Терезы Мэй сократилось до пяти человек.

Во втором туре лидером остался экс-глава МИД Борис Джонсон.

Ранее на пост претендовали 10 человек.