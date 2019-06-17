WP: политика Трампа угрожает лидирующему положению США

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Лучший способ понять успехи и квазиуспехи президента США Дональда Трампа во внешней политике представить его как наследника семейного состояния, который считает, что строит бизнес, хотя с действительности растрачивает свое наследство. Об этом пишет The Washington Post.

Как пишет издание, в случае Трампа он растрачивает наследство всех американцев. В настоящее время на Соединенные Штаты приходится гораздо меньшая доля мировой экономики, хотя их влияние пока еще не сократилось. Предшественники Трампа были достаточно умны, чтобы не настаивать на своей точке зрения во всех без исключения вопросах, в результате многие страны были согласны жить с нормами и структурами, позволявшими американской стороне лидировать. При этом другие государства знали, что Вашингтон учитывает не только собственные национальные интересы, но и глобальную стабильность.

Трамп же достигает результатов при помощи мер экономического воздействия и считается себя блестящим переговорщиков, однако в действительности обязан успехом обеспечивающим власть США структурам, которые не могут быть изменены в одночасье. В то же время другие страны делают выводы. Япония начинает переосмысливать свой подход к безопасности, чтобы не быть зависимой от США, Европа разрабатывает платежные механизмы, чтобы избежать зависимости от доллара, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать европейскую армию, которая уменьшит важность НАТО.

На эти изменения уйдет время, однако когда соответствующие нормы и структуры изменятся — а они изменятся, особенно если эра Трампа продлится до 2024 года, — пути назад не будет.