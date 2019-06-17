Почему никто не прислушивается к нападкам Трампа на Иран, объяснила WP

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За выходные напряженность в отношениях США и Ирана выросла: Вашингтон обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе и утверждает, что располагает видеозаписью, на которой военные корпуса Стражей Исламской революции извлекают неразорвавшуюся мину из корпуса одного из танкеров. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что с такими обвинениями в отношении Тегерана выступили как американский госсекретарь Майк Помпео, так и президент страны Дональд Трамп. В это время иранский президент Хасан Роухани посетил несколько саммитов в Центральной Азии. Там он получил поддержку со стороны президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. При этом саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, хотя и призвал мировое сообщество занять по отношению к Ирану, «решительную позицию», заявил, что Саудовская Аравия не хочет войны в регионе.

В остальных странах к позиции администрации Трампа отнеслись настороженно и даже скептически. По словам главы немецкого МИДа Хайко Мааса, для окончательной оценки произошедшего видеозаписи недостаточно. Японский владелец одного из танкеров заметил, что, по словам команды, в танкер врезалась не мина, а некий «летающий объект».

Как пишет издание, поведение американской администрации вызывает сомнения в связи с позицией при расследовании «российского дела» и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. К тому же Вашингтон пытается оказать на Тегеран «максимальное давление», чтобы ограничить действия страны на Ближнем Востоке.