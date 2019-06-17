Стало известно, когда Путин и Лукашенко получат предложения по интеграции

Российский лидер Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко получат предложения по углублению интеграции к 25 июня. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время над предложением все еще трудятся члены правительств. Главы стран поручили закончить разработку к 25 июня.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что подходы российской и белорусской стороны в вопросах интеграции сблизились на 90%.

Орешкин подчеркнул, что в настоящее время дискуссия идет очень конструктивно и позитивно. Обсуждается весь комплекс вопросов по разным сферам, в частности, по промышленной, топливно-энергетической и сельскохозяйственной.