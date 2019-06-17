Токаев: РФ абсолютно необходима Казахстану

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия для страны «абсолютно необходима». Об этом сообщает ТАСС.

«Россия для Казахстана абсолютно необходима как большое государство, расположенное рядом с нами», — сказал Токаев.

По его словам, обе страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире.

Он также добавил, что провел «очень хорошие» переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Ранее Путин рассказал о перспективах отношений с Казахстаном.