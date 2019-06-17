Глава МИД Эстонии призвал усилить санкции против РФ

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продления санкций против России. Об этом сообщает «Европейская правда».

По его словам, санкции наиболее эффективный способ реагирования на «нарушения» международного права.

Он также добавил, что ЕС должен придерживаться этой линии, пока Россия «не предпримет» конкретные шаги по минским соглашениям.

Рейнсалу подчеркнул, что Евросоюз поддерживает суверенитет Украины.

Ранее сообщалось, что в Крыму санкции ЕС сравнили с комедией абсурда.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.