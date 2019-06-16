Гройсман отправил на «пенсию» партии Порошенко и Тимошенко

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что старым партиям в стране пора на «политическую пенсию». Об этом сообщает сайт iz.ru.

Гройсман считает, что в состав Рады должны входить только новые партии, тогда в стране «было бы очень хорошо».

Он отметил, что партиям экс-главы страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко пора освободить места для новых сил, так как эти партии упустили возможность принимать правильные решения ранее и вряд ли они смогут это сделать.

«Они просто должны уйти в историю», — подчеркнул Гройсман.

Ранее Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии.