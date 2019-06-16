Саакашвили предложил перенести парламент из Киева

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

По его мнению, необходимо вынести украинский админцентр за пределы Киева в новое здание, чтобы начать все «с чистого листа».

«Мы перенесли парламент Кутаиси и я хочу, чтобы в Украине тоже сделали… с чистого листа начать», — добавил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Саакашвили решил пойти в армию.