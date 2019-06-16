Додон предрек улучшение отношений с Россией при новом правительстве

Глава Молдавии Игорь Додон заявил, что при новых властях в стране отношения с российской стороной улучшаться, передает ТАСС.

По мнению Додона, последние несколько лет отношения России и Молдавии были не очень хорошими.

«Правительство Молдовы блокировало все контакты с Россией, и у нас отношения с Россией были только на уровне президентов», — добавил Додон.

Он выразил уверенность в том, что при новой власти у двух стран «будут очень неплохие отношения», но все зависит от того, кто станет во главе правительства.

Ранее сообщалось, что Додон отреагировал на отмену КС своих решений.