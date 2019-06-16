Чем Зеленский понравился Трампу, рассказал военный США

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Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах заявил, что президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский без труда найдут общий язык. Об этом сообщает «Обозреватель».

По мнению Табаха, оба лидера отличаются от традиционных политиков и это их объединяет.

«Они оба не политики, им не нужна любовь народа, потому что она была у них до этого», — сказал Табах.

Он выразил надежду на то, что лидеры подружатся. Табах считает, что такой подход создаст хорошие перспективы для предстоящих сделок.

«Я не знаю, приглашал ли он (Трамп. — Газета.Ru) когда-нибудь президента, который только что принял президентскую должность. Он ему понравился», — заявил Табах.

Ранее Табах рассказал, что нужно Украине для вступления в НАТО.