Чем Зеленский понравился Трампу, рассказал военный США
Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах заявил, что президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский без труда найдут общий язык. Об этом сообщает «Обозреватель».
По мнению Табаха, оба лидера отличаются от традиционных политиков и это их объединяет.
«Они оба не политики, им не нужна любовь народа, потому что она была у них до этого», — сказал Табах.
Он выразил надежду на то, что лидеры подружатся. Табах считает, что такой подход создаст хорошие перспективы для предстоящих сделок.
«Я не знаю, приглашал ли он (Трамп. — Газета.Ru) когда-нибудь президента, который только что принял президентскую должность. Он ему понравился», — заявил Табах.
Ранее Табах рассказал, что нужно Украине для вступления в НАТО.