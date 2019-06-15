Потерялся во времени: в Госдуме ответили Порошенко на трезубец в Севастополе

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек отреагировал на слова экс-президента Украины Петра Порошенко о украинском трезубце в Севастополе, передает РИА «Новости».

Ранее Порошенко заявил, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

«Украинский экс-президент заблуждается не только насчет государственных границ, но и, наверное, потерялся во времени», — заявил Бальбек.

По его мнению, недопустимо спекулировать на истории.

Депутат отметил, что Порошенко сильно заблуждается насчет роли и значения современной Украины для Севастополя.