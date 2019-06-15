Канадские спецслужбы уничтожили секретное досье Пьера Трюдо, сообщили СМИ

В Канаде спецслужбы уничтожили секретное досье на скончавшегося экс-премьера страны Пьера Трюдо. Об этом сообщает CTV со ссылкой на расследование The Canadian Press.

Как отмечается, было уничтожено секретное досье «времен холодной войны».

Планировалось, что специалисты внесут его в архив, однако его уничтожили якобы из-за того, что оно не соответствовало законодательно установленному порогу для хранения.

«Это просто возмутительно, нет другого слова, чтобы описать это», — сказал Джон Инглиш, написавший биографию Трюдо.

Кроме того, Стив Хьюитт, который провел годы, ведя хронику служб безопасности страны, назвал этот инцидент «преступлением против канадской истории».

Пьер Трюдо умер 28 сентября 2000 года.