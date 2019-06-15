Иран вызвал посла Британии после обвинений в атаке на танкеры

Иранская сторона вызвала посла Британии в Тегеран после того, как страну обвинили в нападениях на нефтяные танкеры в Оманском заливе, сообщает Reuters.

Как отмечается, такое решение Иран принял после высказываний главы британского МИД Джереми Ханта, который поддержал позицию США и обвинил иранскую сторону в нападениях.

В Иране назвали такую позицию неприемлемой, уточнят агентство.

Ранее сообщалось, что Британия обвинила Иран в атаке на танкеры.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихс