Что Россия ждет от нового правительства Молдавии, рассказали в МИДе

МИД России прокомментировал разрешение политического кризиса в Молдавии, передает РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что «удовлетворены» мирным решением кризиса, и Москва готова конструктивно выстраивать отношения с Кишиневом.

«Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях. В Москве к этому готовы», — сообщили в МИДе.

Ранее Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что готова к сотрудничеству с Россией.