Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей, сообщает РИА «Новости».
Указы опубликованы сайте президента Украины.
Главой Полтавской области стал Олег Пругло.
Главой Одесской областной назначена Светлана Шаталова.
Ранее Зеленский уволил 15 губернаторов. Должностей лишились главы Одесской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской области.
Кроме того, были отправлены в отставку губернаторы Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций.