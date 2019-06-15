Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме

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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России. Об этом он написал в своем твиттере.

До этого Шредер заявил, что в 2014 году на полуострове произошло свободное волеизъявление населения, в связи с чем называть прошедший референдум «агрессией» неприемлемо.

По слова сенатора, экс-канцлер сказал о Крыме то, что и так знают и признают многие западные политики.

«Как бывшие, так и действующие — от Жискар д'Эстена до Меланшона и Сальвини», — уточнил Пушков.

При этом он подчеркнул, что подобных заявлений от «либеральной евроэлиты» ждать не стоит, так как для них это будет чревато потерей карьеры.

Ранее комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще на один год продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя без обсуждения.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.