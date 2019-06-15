Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих
Власти Гонконгарешили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает ТАСС.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что сожалеет, что закон вызвал разногласия и протесты в обществе.
По ее словам, вопрос о принятии закона снимается с повестки законодательного совета ради порядка в Гонконге.
Закон регулирует выдачу на материковый Китай скрывающихся от правосудия на автономной территории.
В ходе протестов в Гонконге ранее применили слезоточивый газ.