Путин и Эрдоган провели беседу «на ногах»

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели короткую беседу «на ногах». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, их беседа состоялась перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Уточняется, что главы двух государств вошли в зал, где пройдет заседание саммита, и спустя пару минут побеседовали.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на саммит в Душанбе.

Пезидент России выступит на пленарной сессии, а после проведет несколько встреч «на ногах».