Из Молдавии сбежал глава демократов

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк уехал из страны, передает РИА «Новости».

Отмечается, что он решил провести какое-то время вместе со своей семьей.

СМИ обратили внимание на то, что после решения об отставке правительства члены демпартии начали покидать Молдавию на частных самолетах.

Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку, что должно частично разрешить политический кризис в стране.