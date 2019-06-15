Трамп сравнил свою жену с Жаклин Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Меланья является иконой стиля, какой в свое время была и Жаклин Кеннеди, сообщает Associated Press.

Об этом он заявил, рассказывая про замену дизайна на самолете Air Force One, разработанном бывшей первой леди.

Трамп заявил, что голубой цвет не подходит, и он планирует заменить его более темным.

«Это был стиль Джеки, и это хорошо, но у нас сегодня есть своя Джеки, и ее зовут Меланья», — сказал он.

Ранее ветеран пофлиртовал с первой леди США Меланьей Трамп на глазах у американского президента Дональда Трампа в Нормандии.