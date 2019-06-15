Трамп сравнил свою жену с Жаклин Кеннеди
Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Меланья является иконой стиля, какой в свое время была и Жаклин Кеннеди, сообщает Associated Press.
Об этом он заявил, рассказывая про замену дизайна на самолете Air Force One, разработанном бывшей первой леди.
Трамп заявил, что голубой цвет не подходит, и он планирует заменить его более темным.
«Это был стиль Джеки, и это хорошо, но у нас сегодня есть своя Джеки, и ее зовут Меланья», — сказал он.
Ранее ветеран пофлиртовал с первой леди США Меланьей Трамп на глазах у американского президента Дональда Трампа в Нормандии.