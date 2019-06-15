Медведчук прояснил отношение Путина к Зеленскому

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал об отношении российского президента Владимира Путина к лидеру Украины Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».

Он отметил, что во всех разговорах сложилось впечатление, что Путин с уважением относится к Зеленскому, «как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев».

Ранее Путин высказался об адаптации Зеленского в статусе президента.

По его словам, Зеленскому потребуется немало времени для того, чтобы понять какие задачи стоят перед ним.