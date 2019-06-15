Администрация Трампа спела ему Happy Birthday около Белого дома

Представители администрации США спели известную песню Happy Birthday to You в день рождения президента Дональда Трампа в саду Белого дома, сообщает РИА «Новости».

14 июня Трампу исполнилось 73 года.

Как только президент вышел из дверей Белого дома, собравшиеся начали петь.

Отмечается, что Трамп был в приподнятом настроении и всем своим видом демонстрировал удивление.

В настоящее время работой Трампа на посту президента недовольны 56% американцев, при этом 47% считают, что он должен уйти в отставку.