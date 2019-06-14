Встреча с Си Цзиньпинем не имеет значения, заявил Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил, что для него деловая встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем «не имеет значения». Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп подчеркнул, что китайским властям «придется» пойти на соглашения с Белым домом, чтобы не терять деньги.

Он отметил, что пошлины на китайские товары приносят США миллиарды долларов.

Также он добавил, что встреча политиков может произойти в рамках саммита G20 в Осаке.

Ранее Трамп заявил, что Штаты намерены ввести пошлины на товары из Китая объемом $325 млрд, если Си Цзиньпин не придет на встречу лидеров саммита G20.